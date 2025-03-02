Новости происшествий

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

17:41, 02.03.2025
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
Фото: Динар Фатыхов

На складе пластиковой продукции в Подмосковье ликвидировали открытое горение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

— Открытое горение на складе в Московской области ликвидировано, — говорится в сообщении.

Напомним, причиной пожара на складе в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения.

Сегодня ночью в Подмосковье на площади 3 тыс. квадратных метров загорелся склад пластиковой продукции. Затем площадь увеличилась до 5 тыс. «квадратов». В ходе пожара пострадала девушка 2002 года рождения, погибших нет.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также