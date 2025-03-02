В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
На складе пластиковой продукции в Подмосковье ликвидировали открытое горение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
— Открытое горение на складе в Московской области ликвидировано, — говорится в сообщении.
Напомним, причиной пожара на складе в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения.
Сегодня ночью в Подмосковье на площади 3 тыс. квадратных метров загорелся склад пластиковой продукции. Затем площадь увеличилась до 5 тыс. «квадратов». В ходе пожара пострадала девушка 2002 года рождения, погибших нет.
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