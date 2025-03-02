В прокуратуре назвали возможную причину пожара в Подмосковье

Фото: Динар Фатыхов

Причиной пожара на склад в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения, сообщает прокуратура Московской области.

— По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения. Точные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы, — говорится в телеграм-канале органа.

Напомним, в Подмосковье на площади 3 тыс. квадратных метров загорелся склад пластиковой продукции. Затем площадь увеличилась до 5 тыс. «квадратов». В ходе пожара пострадала девушка 2002 года рождения, погибших нет.

Елизавета Пуншева