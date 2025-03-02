«Нефтехимик» проиграл «Амуру» в гостевом матче

Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл хабаровскому «Амуру» в гостевом матче. Счет в конце игры составил 4:3.

На второй минуте матча счет открыл нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозерова. В середине второго периода на шайбу форварда «Амура» Евгения Грачева гости ответили двумя точными бросками Владислава Леонтьева и Райли Барбера. Хабаровскому клубу удалось отыграться со счета 1:3 благодаря двум голам в третьем периоде — отличились Илья Талалуев и Артур Гиздатуллин. По буллитам победу одержали хозяева.

В конце февраля «Нефтехимик» также проиграл в овертайме «Амуру» со счетом 4:5 в матче в Хабаровске в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева четырежды отыгрывалась по ходу игры.

Елизавета Пуншева