«Нефтехимик» проиграл в овертайме «Амуру» в матче с девятью забитыми голами
«Нефтехимик» проиграл в овертайме «Амуру» со счетом 4:5 в матче в Хабаровске в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева четырежды отыгрывалась по ходу игры.
В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Андрей Белозеров, Артем Сериков и дважды Жан-Себастьен Ди. У «Амура» голы забили Александр Щемеров, Алекс Броадхерст, Илья Талалуев, Артур Гиздатуллин и Иван Мищенко.
«Нефтехимик» остался на девятой строчке в Восточной конференции с 54 очками. От зоны плей-офф команда из Нижнекамска отстает на пять баллов. «Амур» потерял шансы на участие в борьбе за Кубок Гагарина. Хабаровчане идут на 11-м месте в таблице Востока.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет 2 марта с «Амуром» в ответной игре в Хабаровске.
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