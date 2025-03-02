Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС

Фото: Мария Зверева

Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле. Об этом журналистам сообщил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.

— Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите) БРИКС в Бразилии. Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром, — сказал он.

Напомним, саммит БРИКС в этом году пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. С 1 января председателем БРИКС стала Бразилия. В 2024 году председательствовала Россия, в этот период ключевым событием стал саммит в Казани, где было принято решение о создании категории стран-партнеров БРИКС. Первыми партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Изначально Индонезия также называлась партнером БРИКС, однако 6 января власти Бразилии объявили, что страна стала полноправным членом сообщества.

Елизавета Пуншева