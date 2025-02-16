Стали известны даты проведения саммита БРИКС в 2025 году

Фото: Михаил Захаров

Саммит БРИКС в этом году пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

— Дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году были подтверждены. Он пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля, — говорится в сообщении.

С 1 января председателем БРИКС стала Бразилия. В 2024 году председательствовала Россия, в этот период ключевым событием стал саммит в Казани, где было принято решение о создании категории стран-партнеров БРИКС. Первыми партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Изначально Индонезия также называлась партнером БРИКС, однако 6 января власти Бразилии объявили, что страна стала полноправным членом сообщества.



Елизавета Пуншева