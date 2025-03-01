В Татарстане работы по благоустройству дворов начнутся в апреле

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в апреле 2025 года начнутся работы по программе благоустройства дворов «Наш двор». Об этом сообщила Арина Петрова, руководитель департамента управления стратегическими проектами фонда «Институт развития городов РТ», на еженедельном совещании в Доме правительства.

В этом году планируется благоустроить 678 дворовых территорий. Однако перед началом работ, которые должны стартовать до 14 марта, необходимо согласовать протоколы общих собраний собственников и подготовить итоговые схемы благоустройства для презентации жителям.

На данный момент протоколы приняты только по 55% дворов. 115 комплектов документов находятся на согласовании, а 190 комплектов — в работе у районов.

По поручению раиса Татарстана также запланированы выезды в муниципалитеты для оценки состояния дворов после зимы и контроля начала работ по программе.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане начнется капремонт 911 многоквартирных домов, расположенных в 42 муниципалитетах. В рамках программы капремонта предусмотрена замена 711 лифтов в 234 домах и выполнение общестроительных работ в 688 зданиях.

Анастасия Фартыгина