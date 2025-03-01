В Татарстане запланировали капремонт 911 многоквартирных домов в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Татарстане начнется капремонт 911 многоквартирных домов, расположенных в 42 муниципалитетах. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства региона.

В рамках программы капремонта предусмотрена замена 711 лифтов в 234 домах и выполнение общестроительных работ в 688 зданиях.

Кроме того, в 2025 году запланированы ремонты объектов в сферах образования (213 объектов), здравоохранения (226 объектов), а также в области культуры и молодежной политики.

Министр уточнил, что работы по законтрактованным объектам уже начались и в ближайшие месяцы планируется заключение новых контрактов на выполнение ремонтных работ.

Напомним, что в Татарстане выделили 150 млн рублей на капремонт десяти молодежных центров и клубов. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок. Наибольшую сумму — 52 млн рублей — получит молодежный клуб «Ялкын» в селе Большой Кукмор.

Анастасия Фартыгина