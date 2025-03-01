Задолженность ЖКХ Татарстана за газ достигла почти 229 млн рублей

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На 1 февраля 2025 года задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса Татарстана за газ составила почти 229 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин на республиканском совещании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность снизилась более чем на 20 млн рублей. Однако 14 муниципалитетов не выполнили свои обязательства перед газоснабжающей организацией, а семь из них увеличили задолженность.

Министр уточнил, что одной из наиболее проблемных организаций является ООО «Газтеплоавтоматика» из Елабужского района, которое с 1 января 2025 года прекратило предоставление услуг теплоснабжения и потребление газа. Объекты теплоснабжения были переданы Елабужскому предприятию тепловых сетей, что усложняет процесс погашения имеющейся задолженности.

Айзатуллин поручил администрации района совместно с организацией принять срочные меры для погашения долга.

Также министр сообщил, что в 2025 году в Татарстане начнется капремонт 911 многоквартирных домов, расположенных в 42 муниципалитетах. В рамках программы капремонта предусмотрена замена 711 лифтов в 234 домах и выполнение общестроительных работ в 688 зданиях.



Анастасия Фартыгина