Между Россией и Белоруссией отменили плату за роуминг

Фото: Мария Зверева

Пользователи мобильной связи в России и Белоруссии смогут общаться без роуминга. Это решение направлено на упрощение связи между двумя странами и уменьшение расходов для граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новые тарифы сделают телефонные разговоры и интернет более доступными. Он уточнил, что это позволит людям чаще общаться друг с другом по разумной цене.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко добавил, что с 1 марта 2025 года абоненты смогут пользоваться тарифами, которые будут аналогичны тем, что действуют в их стране. Это значит, что при поездках между Россией и Белоруссией не придется беспокоиться о дополнительных расходах на связь.

Член комитета Госдумы Антон Немкин подчеркнул, что отмена роуминга станет важным шагом для укрепления связей между двумя странами. Это не только упростит общение для граждан, но и создаст лучшие условия для бизнеса и туризма.

Напомним, что с 1 марта 2025 года вступают в силу несколько важных изменений, касающихся жизни и финансов россиян.

Анастасия Фартыгина