Между Россией и Белоруссией отменили плату за роуминг
Пользователи мобильной связи в России и Белоруссии смогут общаться без роуминга. Это решение направлено на упрощение связи между двумя странами и уменьшение расходов для граждан.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новые тарифы сделают телефонные разговоры и интернет более доступными. Он уточнил, что это позволит людям чаще общаться друг с другом по разумной цене.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко добавил, что с 1 марта 2025 года абоненты смогут пользоваться тарифами, которые будут аналогичны тем, что действуют в их стране. Это значит, что при поездках между Россией и Белоруссией не придется беспокоиться о дополнительных расходах на связь.
Член комитета Госдумы Антон Немкин подчеркнул, что отмена роуминга станет важным шагом для укрепления связей между двумя странами. Это не только упростит общение для граждан, но и создаст лучшие условия для бизнеса и туризма.
Напомним, что с 1 марта 2025 года вступают в силу несколько важных изменений, касающихся жизни и финансов россиян.
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