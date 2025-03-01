В России вступило в силу несколько законодательных нововведений
С 1 марта 2025 года вступают в силу несколько важных изменений, касающихся жизни и финансов россиян:
- запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним;
- вводится запрет на продажу детям газосодержащих товаров, например зажигалок и баллончиков для их заправки;
- запчасти для Kia и Hyundai начнут поставлять в Россию по параллельному импорту;
- иноагенты будут обязаны зачислять доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости, от дивидендов и процентов по вкладам, от использования интеллектуальной деятельности на рублевые спецсчета;
- ужесточаются требования к рекламе потребкредитов и займов, теперь в ней должны быть указаны все условия, влияющие на их полную стоимость, либо ссылка на сайт с такой информацией;
- педагоги колледжей и вузов освобождены от бюрократической нагрузки, не предусмотренной законом об образовании;
- индивидуальные жилые дома можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием эскроу-счетов;
- установлен штраф до 50 тыс. рублей за заброшенные земельные участки — собственники теперь должны очищать их от сорняков, деревьев и хлама;
- регистрация машин теперь возможна без полиса ОСАГО;
- стартует обязательная маркировка косметики, парфюмерии и бытовой химии, автомобильных масел и бакалеи, нижнего белья и детской одежды;
- изменились правила расчета платы за отопление: регионы, в которых отопление оплачивается по факту, больше не могут перейти на схему равномерной оплаты тепла в течение всего года.
Анастасия Фартыгина
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