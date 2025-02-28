В Госдуму внесли законопроект о защите от нападений бездомных животных

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Группа депутатов во главе с Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект, который должен усилить защиту граждан от нападений бездомных животных. Изменения касаются закона «Об ответственном обращении с животными», сообщили в ТАСС.

В новом проекте предлагается убрать норму, по которой бездомные животные, после отлова, вакцинации и стерилизации, возвращаются на прежнее место обитания. Региональным властям хотят предоставить право устанавливать сроки содержания таких животных в приютах. Владельцы приютов будут обязаны заботиться о животных до истечения этого срока.

Если срок содержания в 30 дней истечет, животным придется обеспечить гуманную эвтаназию. Это нововведение касается случаев, когда животное не может быть возвращено на улицу из-за угрозы для людей. Депутаты считают, что действующая система, позволяющая возвращать бездомных животных на улицы, не обеспечивает безопасность населения.



Анастасия Фартыгина