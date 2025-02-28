Из-за предстоящих концертов в «Казань Экспо» назначили дополнительные поезда

Фото: Максим Платонов

В связи с предстоящими концертами в МВЦ «Казань Экспо» назначены дополнительные пригородные поезда на маршруте Казань — Аэропорт — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Расписание дополнительных поездов:

1 марта: поезд №7602: отправление из Казани в 18.04, прибытие в аэропорт в 18.24, поезд №7603: отправление из аэропорта в 21.17, прибытие в Казань в 21.37;

6 марта: поезд №7602: отправление из Казани в 18.04, прибытие в аэропорт в 18.24, поезд №7603: отправление из аэропорта в 21.51, прибытие в Казань в 22.15;

8 марта: поезд №7602: отправление из Казани в 16.56, прибытие в аэропорт в 17.21, поезд №7603: отправление из аэропорта в 22.25, прибытие в Казань в 22.46.

Все поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Анастасия Фартыгина