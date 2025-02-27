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В Стамбуле завершились переговоры России и США

16:27, 27.02.2025

Они продлились шесть с половиной часов

В Стамбуле завершились переговоры России и США
Фото: Максим Платонов

В Стамбуле завершились переговоры России и США. Как сообщает ТАСС, они продлились шесть с половиной часов.

Комментариев после встречи не последовало.

Напомним, темой переговоров стала нормализация работы посольств. На встрече, к которой привлекли высокопрофильных дипломатов и экспертов, планировалось обсудить проблемы, возникшие из-за действий предыдущей администрации США.

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