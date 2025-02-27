В Стамбуле завершились переговоры России и США
Они продлились шесть с половиной часов
В Стамбуле завершились переговоры России и США. Как сообщает ТАСС, они продлились шесть с половиной часов.
Комментариев после встречи не последовало.
Напомним, темой переговоров стала нормализация работы посольств. На встрече, к которой привлекли высокопрофильных дипломатов и экспертов, планировалось обсудить проблемы, возникшие из-за действий предыдущей администрации США.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.