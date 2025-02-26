Переговоры между Россией и США о нормализации работы посольств пройдут 27 февраля

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Переговоры между Россией и США о нормализации работы посольств стран состоятся 27 февраля в Стамбуле. Об этом сообщили в RT.

На встрече, в которой примут участие высокопрофильные дипломаты и эксперты, планируется обсудить проблемы, возникшие из-за действий предыдущей администрации США.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что эти действия создали трудности для работы российского посольства, на что Россия ответила аналогичными мерами против американского представительства в Москве.

Министр выразил надежду, что по итогам переговоров станет ясно, насколько быстро и эффективно стороны смогут продвигаться вперед в решении этих вопросов.

Напомним, что представители России и США повторно проведут встречу в течение ближайших двух недель. Новые переговоры двух стран анонсировал заместитель главы МИД Сергей Рябков. По его словам, с американской стороны достигнута принципиальная договоренность о повторной встрече.



Анастасия Фартыгина