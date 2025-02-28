Песков заявил о желании выстраивать диалог с другими странами, в том числе с США

Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе с США, с позиции взаимных уважения и выгоды. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды, — сказал Песков журналистам.

Накануне в Стамбуле завершились переговоры России и США. Они продлились шесть с половиной часов.

Елизавета Пуншева