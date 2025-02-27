Казань вошла в топ-10 популярных городов для отдыха среди россиян этой зимой

Фото: Максим Платонов

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что этой зимой россияне чаще всего отдыхали в Москве, Стамбуле и Дубае. В России лидером по бронированиям стала Москва с 27,3% от общего числа, за ней следует Санкт-Петербург с 13,8%. Об этом сообщили в RT.

Казань также оказалась в числе популярных направлений, заняв четвертое место с долей 3,1% отельных заказов. Это говорит о растущем интересе к столице Татарстана, хотя в целом популярность крупных городов снизилась по сравнению с прошлым годом.

Кроме Казани, в топ-10 вошли Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Новосибирск. Интерес к Новосибирску и Ростову-на-Дону заметно возрос — на 50% и 41% соответственно.

На международной арене самым популярным направлением стал Стамбул, на который пришлось 6,9% бронирований. Дубай и Бангкок также привлекли внимание россиян — с ростом бронирований на 27% и 8% соответственно.

В Казани освободили хостелы и другие недорогие гостиницы от уплаты туристического налога. Решение принято на заседании XXXVI сессии Казанской городской думы IV созыва.



Анастасия Фартыгина