В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей

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В России предложили увеличить размеры штрафов за самовыгул собак до 50 тысяч рублей. С таким предложением выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на заседании рабочей группы по защите семьи.

— Предлагается внести поправки, увеличив штрафы за «так называемый самовыгул» до 50 тысяч рублей, — сказал Бурматов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ноябре прошлого года в России ужесточили наказание за самовыгул собак. За нарушение требований выгула животных для граждан установлены штрафы в размере до трех тысяч рублей, для организаций повысили до 30 тысяч рублей.

Ранее с целью сокращения количества бездомных животных в Татарстане ввели обязательную регистрацию собак. До 1 июля 2025 года все владельцы собак в регионе должны провести чипирование своих питомцев.

Зульфат Шафигуллин