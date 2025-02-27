«Первый соцгород Казани» внесут в список выявленных объектов культурного наследия

Фото: Максим Платонов

«Первый соцгород Казани» 1928-1949 годов внесут в перечень выявленных объектов культурного наследия . Соответствующий приказ главы Комитета РТ по охране ОКН Ивана Гущина проходит антикоррупционную экспертизу.

«Первым соцгородом Казани» называют территорию в Адмиралтейской слободе города. Место находится между улицами Адмиралтейская, Урицкого и Мало-Московская и относится к 1928-1949 годам датирования.

скриншот документации с сайта Комитета РТ по охране культурного наследия

На сегодняшний день на данной территории находятся больше 20 зданий, некоторые из них — в аварийном состоянии.

Официально для получения статуса объекта с признаками культурного наследия необходимо, чтобы эти места имели историческую и культурную ценность.



Зульфат Шафигуллин