«Первый соцгород Казани» внесут в список выявленных объектов культурного наследия
«Первый соцгород Казани» 1928-1949 годов внесут в перечень выявленных объектов культурного наследия . Соответствующий приказ главы Комитета РТ по охране ОКН Ивана Гущина проходит антикоррупционную экспертизу.
«Первым соцгородом Казани» называют территорию в Адмиралтейской слободе города. Место находится между улицами Адмиралтейская, Урицкого и Мало-Московская и относится к 1928-1949 годам датирования.
На сегодняшний день на данной территории находятся больше 20 зданий, некоторые из них — в аварийном состоянии.
Официально для получения статуса объекта с признаками культурного наследия необходимо, чтобы эти места имели историческую и культурную ценность.
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