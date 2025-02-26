Эксперт рассказал, как совмещать работу по найму и самозанятость

Фото: Мария Зверева

Основатель платформы «Консоль» Михаил Провизион рассказал в интервью RT о правильном подходе к совмещению трудовой деятельности и самозанятости в 2025 году.

Специалист подчеркнул, что законодательство не запрещает работать одновременно как наемный сотрудник и самозанятый. «Самозанятость не подразумевает полного отказа от постоянного трудоустройства — наоборот, можно совмещать и получать выгоды обоих типов занятости», — отметил он.

По мнению эксперта, такая модель позволяет увеличить доход за счет дополнительного заработка, при этом сохраняя все права и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом: страховой стаж, оплачиваемый больничный, декретный отпуск и ежегодный отдых.

Преимущества статуса самозанятого включают:



Защиту от штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.

Минимальные налоговые ставки (4% при работе с физлицами и 6% — с компаниями).

Упрощенную систему учета доходов через специальные мобильные приложения.

Эксперт также обратил внимание на стабильный рост числа самозанятых граждан, которые выбирают именно такой формат работы для получения дополнительного дохода без потери социальных гарантий основной работы.

Напомним, что в 2024 году самозанятые жители Татарстана выплатили в бюджет 2,1 млрд рублей налогов.



Матвей Гавриков