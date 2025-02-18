Самозанятые жители Татарстана выплатили в бюджет 2,1 млрд рублей налогов

Фото: Сейтумерова Анна

В 2024 году самозанятые жители Татарстана выплатили в бюджет 2,1 млрд рублей налогов, что на 700 млн рублей больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

В январе 2025 года налоговые поступления от самозанятых составили 200 млн рублей, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министерство подчеркнуло, что рост налоговых поступлений связан с увеличением числа самозанятых граждан. На начало 2025 года более 358,7 тыс. жителей Татарстана используют режим налогообложения «Налог на профессиональный доход».

Напомним, что Татарстан занял первое место среди регионов Поволжья по числу граждан, зарегистрировавшихся как самозанятые. За последний год их количество выросло на 75 тыс. человек.

Анастасия Фартыгина