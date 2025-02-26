Устроившие взрыв у генконсульства России во Франции оказались исследователями

Два гражданина Франции, устроившие взрыв у консульства России в Марселе 24 февраля, оказались сотрудниками Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Оба мужчины признали свою вину. Об этом сообщили в BFMTV.

Подозреваемые бросили три пластиковые бутылки с взрывчатым веществом, две из которых взорвались. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным правоохранительных органов, один из задержанных — инженер, а другой — химик. Они заполнили бутылки смесью азота и других химических веществ, что привело к детонации.

Российский Следком открыл уголовное дело по статье о нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой. За это преступление предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Анастасия Фартыгина