Следком возбудил уголовное дело из-за нападения на российское консульство во Франции
Следком России возбудил уголовное дело после нападения на генконсульство России в Марселе. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Дело возбуждено по статье 360 УК, которая касается нападений на учреждения, пользующиеся международной защитой. Следствие продолжает работать над выяснением всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в понедельник утром в здание консульства бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. Никто не пострадал, и серьезных разрушений не зафиксировано. Французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на консульство России в Марселе.
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