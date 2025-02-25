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Следком возбудил уголовное дело из-за нападения на российское консульство во Франции

10:59, 25.02.2025
Следком возбудил уголовное дело из-за нападения на российское консульство во Франции
Фото: Ринат Назметдинов

Следком России возбудил уголовное дело после нападения на генконсульство России в Марселе. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье 360 УК, которая касается нападений на учреждения, пользующиеся международной защитой. Следствие продолжает работать над выяснением всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в понедельник утром в здание консульства бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. Никто не пострадал, и серьезных разрушений не зафиксировано. Французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на консульство России в Марселе.

Анастасия Фартыгина

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