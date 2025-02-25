МОК призвал допустить спортсменов из России до отбора на Олимпиаду 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта допустить спортсменов из России и Белоруссии до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

По данным источника, в МОК считают успешной летнюю Олимпиаду 2024 года, в которой участвовали 15 россиян в нейтральном статусе. На зимних Играх планируют использовать аналогичную схему, но для этого спортсмены должны пройти отбор. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля.

Себастьян Коу, глава World Athletics и кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), недавно высказал мнение о возможности возвращения российских спортсменов на международные соревнования. С февраля 2022 года большинство российских атлетов были отстранены от участия в мировых соревнованиях из-за конфликта на Украине.

В этом году Томас Бах покинет пост президента МОК, и выборы нового главы организации запланированы на 20 марта. Коу, как один из кандидатов, поднимает важные вопросы о будущем международного спорта и роли российских спортсменов в нем.

Галия Гарифуллина