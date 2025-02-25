Глава World Athletics допустил возвращение спортсменов России на международные соревнования

Фото: Динар Фатыхов

Себастьян Коу, глава World Athletics и кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), высказал мнение о возможности возвращения российских спортсменов на международные соревнования, сообщили в ТАСС.

Он пояснил, что не является экспертом в вопросах мирных соглашений между Россией и Украиной, но надеется на достижение компромисса, который устроит обе стороны.

С февраля 2022 года большинство российских атлетов были отстранены от участия в мировых соревнованиях из-за конфликта на Украине. Однако некоторые спортсмены из России и Беларуси смогли участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в Париже, выступая в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

В этом году Томас Бах покинет пост президента МОК, и выборы нового главы организации запланированы на 20 марта. Коу, как один из кандидатов, поднимает важные вопросы о будущем международного спорта и роли российских спортсменов в нем.

Напомним, что российские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном, заявил министр спорта России и глава национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.



Анастасия Фартыгина