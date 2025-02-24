Дегтярев: российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2028 года с флагом и гимном

Фото: Динар Фатыхов

Российские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном, заявил министр спорта России и глава национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Матч ТВ».



— На кону участие наших спортсменов в зимних Олимпийских играх. Там у нас послабления есть у конькобежцев и фигуристов. Ведем работу и с лыжниками, и с федерацией биатлона. Не буду говорить, с кем мы общаемся. Это большие начальники. Мировой спорт без нас теряет зрелищность. Идет курс на послабление ограничений для «зимников», и на полных парах готовимся к Олимпийским играм 2028 года. Думаю, там все будет у нас хорошо, там будем в полном составе и с флагом, и с гимном, — сообщил Дегтярев.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать к турнирам российских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. На Олимпиаде в Париже выступили 15 россиян. Ранее министр спорта рассказал о том, что многие решения МОК в отношении России были оспорены в суде, благодаря чему ОКР отсудил 5 млн швейцарских франков.

Дарья Беззубова