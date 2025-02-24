В Татарстане на этой неделе минимум дневной температуры воздуха составит -10°

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан в прошедшие выходные находился под влиянием антициклона: фиксировалась спокойная морозная погода без существенных осадков. В ближайшую неделю погода в республике не будет сильно меняться, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра региона.

— На европейской территории России сложилась интересная синоптическая ситуация: на север атлантические циклоны приносят осадки и потепление, а в южных районах сохраняется изолированный холод, которому перекрыл путь антициклон. Под влиянием этого антициклона в прошедшие выходные находился Татарстан — отмечалась спокойная морозная погода без существенных осадков, температуры воздуха вчера днем составили -4... -9°, прошедшей ночью понизились до -9 ... -14°, в низких местах и в отдельных восточных районах — до -20˚, — сообщили синоптики.

Во вторник погода в Татарстане будет формироваться под влиянием этого циклона и его атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температуры воздуха ночью и утром понизятся до -11... -16°, днем ожидается -5... -10°.

В среду днем, 26 февраля, температура воздуха днем составит от -4... -9°, ночью -12... -17°. Также местами вновь пройдет снег.

В четверг, 27 февраля, под влиянием циклона в Татарстане ожидается снег. Температуры ночью понизятся до -7... -12°, днем будут в пределах -2... -7°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в следующие двое суток, 28 февраля и 1 марта, местами пройдет небольшой снег. В ночные часы ожидается -10... -15°, на востоке при прояснениях до -19°, днем от -2 до -7°.

Напомним, жителей Татарстана ожидает морозная погода без существенных осадков до конца февраля. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже многолетних значений на 3—6 градусов.

Елизавета Пуншева