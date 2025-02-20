Холодная погода без осадков ожидает Татарстан до конца февраля

Фото: Динар Фатыхов

Жителей Татарстана ожидает морозная погода без существенных осадков до конца февраля. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже многолетних значений на 3—6 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

В ближайшие дни регион окажется под влиянием повышенного атмосферного давления, что обусловит отсутствие осадков. В ночные и утренние часы возможно образование туманов.

21—22 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, температура ночью будет опускаться от -15 до -22 градусов, при прояснениях от -25 до -26, днем ожидается от -7 до -12. В воскресенье, 23 февраля, температурный фон немного повысится: ночью от -14 до -19 градусов, днем от -6 до -11.

В начале следующей недели, 24—25 февраля, существенных изменений в погоде не прогнозируется. Ночью ожидается от -14 до -20, днем от -5 до -10.

Анастасия Фартыгина