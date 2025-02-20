Холодная погода без осадков ожидает Татарстан до конца февраля
Жителей Татарстана ожидает морозная погода без существенных осадков до конца февраля. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже многолетних значений на 3—6 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.
В ближайшие дни регион окажется под влиянием повышенного атмосферного давления, что обусловит отсутствие осадков. В ночные и утренние часы возможно образование туманов.
21—22 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, температура ночью будет опускаться от -15 до -22 градусов, при прояснениях от -25 до -26, днем ожидается от -7 до -12. В воскресенье, 23 февраля, температурный фон немного повысится: ночью от -14 до -19 градусов, днем от -6 до -11.
В начале следующей недели, 24—25 февраля, существенных изменений в погоде не прогнозируется. Ночью ожидается от -14 до -20, днем от -5 до -10.
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