Форвард «Нефтехимика» Хоружев признан лучшим новичком недели в КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших игроков прошедшей недели. В список вошли два хоккеиста минского «Динамо», по одному из «Сочи» и «Нефтехимика».

Лучшим новичком прошлой недели признан нападающий Никита Хоружев. В трех матчах форвард «Нефтехимика» забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. Оба гола Хоружев забил в ворота «Ак Барса».

Лучшим вратарем недели признан голкипер минского «Динамо» Василий Демченко, из защитников отмечена игра хоккеиста минчан Ксавье Уэлле. Среди нападающих лига выбрала Даниила Сероуха из «Сочи». Недавно сочинец забил пять голов в одном матче, повторив рекорд Алексея Морозова времен выступления за «Ак Барс».

Хоружев во второй раз в карьере признан лучшим новичком недели в КХЛ. 21-летний форвард проводит свой первый сезон в лиге.

Зульфат Шафигуллин