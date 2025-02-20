Форвард «Сочи» Сероух повторил достижение экс-капитана «Ак Барса» Морозова

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух повторил рекорд бывшего капитана «Ак Барса» Алексея Морозова в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Форвард забросил пять шайб в одной игре чемпионата.

Сероух пять раз поразил ворота московского «Динамо», оформив пента-трик. «Сочи» победил в матче со счетом 5:3. За игру Сероух нанес семь бросков в створ, один из голов форвард забил в пустые ворота. После трех пропущенных шайб тренеры «Динамо» поменяли вратаря. Сероух по итогам встречи был признан первой звездой игры.

— Я в своей карьере только раз вживую видел, как игрок забивает пять голов. Был такой парень. Звали Марио Лемье, — прокомментировал достижение Сероуха главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.

27-летний хоккеист повторил достижение Морозова, который первым в истории забросил пять голов в одном матче КХЛ. В 2008 году тогдашний нападающий «Ак Барса» оформил пента-трик в ворота «Барыса» (7:0).

Морозов с 2020 года является президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Зульфат Шафигуллин