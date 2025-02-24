Лучшие игроки матча получили призы от ПАО «Казаньоргсинтез»
Хорошей традицией в новом спортивном году стало вручение специальных подарков от титульного спонсора СК СИНТЕЗ по итогам ключевых матчей
Хорошей традицией в новом спортивном году стало вручение специальных подарков от титульного спонсора СК СИНТЕЗ по итогам ключевых матчей. Не стал исключением и центральный поединок 14-го тура в Казани.
21 февраля действующий чемпион и лидер сезона КОС-СИНТЕЗ обыграл серебряного призера прошлого сезона — команду «Спартак-Волгоград».
Памятные призы из рук заместителя главного инженера ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ Андрея Аксиненко получили Игорь Чирков (вратарь заводчан не только надежно защищал последний оплот обороны КОС-СИНТЕЗ, но и забил гол в ворота соперника) и Роман Усов (подвижный нападающий, воспитанник казанской школы водного поло, продемонстрировал хорошую игру, выступая за «Спартак-Волгоград»).
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