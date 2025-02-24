На дороги в Татарстане выделят более 39 млрд рублей
Потратить 39,1 млрд рублей на строительство и ремонт дорог планируют в Татарстане в 2025 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Из этой суммы 2 млрд рублей пойдут на инфраструктуру Казанской городской агломерации, 1,3 млрд рублей — на Набережночелнинскую агломерацию, а Нижнекамская агломерация получит 480 млн рублей. Также 1,3 млрд рублей выделят на модернизацию дорог регионального и межмуниципального значения.
Более 23,5 млрд рублей направят на ремонт дорог общего пользования. В рамках программы «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета выделят 7,1 млрд рублей, а из республиканского — 1,8 млрд рублей.
Напомним, что только на капремонт дорог в Казани уйдет около миллиарда рублей. Среди улиц есть в том числе многострадальная Амирхана Еники, о ремонте которой просили не один год, проспект Ямашева, улица Декабристов и т.д. Полные данные представлены ниже. Подробнее — в материале «Реального времени».
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