На дороги в Татарстане выделят более 39 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Потратить 39,1 млрд рублей на строительство и ремонт дорог планируют в Татарстане в 2025 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из этой суммы 2 млрд рублей пойдут на инфраструктуру Казанской городской агломерации, 1,3 млрд рублей — на Набережночелнинскую агломерацию, а Нижнекамская агломерация получит 480 млн рублей. Также 1,3 млрд рублей выделят на модернизацию дорог регионального и межмуниципального значения.

Более 23,5 млрд рублей направят на ремонт дорог общего пользования. В рамках программы «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета выделят 7,1 млрд рублей, а из республиканского — 1,8 млрд рублей.

Напомним, что только на капремонт дорог в Казани уйдет около миллиарда рублей. Среди улиц есть в том числе многострадальная Амирхана Еники, о ремонте которой просили не один год, проспект Ямашева, улица Декабристов и т.д. Полные данные представлены ниже. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина