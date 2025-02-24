КХЛ включила две игры «Ак Барса» в топ матчей недели

Фото: Динар Фатыхов

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В топ-5 включены сразу две игры «Ак Барса» — в Екатеринбурге против «Автомобилиста» и в Челябинске с «Трактором».



В топ-5 игр недели также попали поединки «Торпедо» — ЦСКА (25 февраля), СКА — «Спартак» (25 февраля) и «Металлург» — «Автомобилист» (1 марта).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы сыграют 26 февраля с «Автомобилистом» в среду, в 17.00 по московскому времени. Через день «Ак Барс» встретится в Челябинске с лидером Востока «Трактором» в 17.00 по мск. Всего на неделе казанская команда проведет три игры в рамках выездной серии. После трех гостевых матчей «барсы» вернутся в Казань.

«Трактор» и «Автомобилист» занимают первое и второе место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» отстает от лидера Востока на шесть очков, от екатеринбуржцев — на один балл.

Ранее КХЛ включила в топ-5 игр прошлой недели одно «татарстанское дерби» с участием казанцев.

Зульфат Шафигуллин