КХЛ включила «татарстанское дерби» в Нижнекамске в топ матчей недели

Фото: Динар Фатыхов

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. «Татарстанское дерби» между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» в Нижнекамске попало в топ-5 поединков.

В топ-5 матчей недели в КХЛ также попали «московское дерби» «Спартака» и «Динамо» (17 февраля), встреча минского и столичного «Динамо» в Москве (21 февраля), противостояния «Салавата Юлаева» и ЦСКА (23 февраля) и «классико» с участием «Авангарда» и «Металлурга» (19 февраля).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» состоится в Нижнекамске 18 февраля в 19.00 по московскому времени. Это третья встреча команд в текущем сезоне КХЛ. Ранее команда Анвара Гатиятулина дважды обыграла нижнекамцев со счетом 4:1 и 2:0.

На неделе «Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют еще одну игру — в Казани 21 февраля в 19.00 по московскому времени. Эту игру пресс-служба КХЛ не включила в топ-5 матчей недели. Также казанцы 23 февраля примут дома тольяттинскую «Ладу».



«Ак Барс» проиграл три последних матча в чемпионате КХЛ с общим счетом 3:14. В воскресенье казанцы были разгромлены в Омске «Авангардом» — 2:6.

Зульфат Шафигуллин