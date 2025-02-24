В Казани за сутки зафиксировали 105 дорожных происшествий

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за сутки на дорогах города задержали 11 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция города.

За сутки в городе поступило 105 сообщений о дорожных происшествиях. Из них официально зарегистрировано 50 аварий, 20 из которых привели к материальному ущербу. Пострадавших и раненых не зафиксировано.

Кроме того, сотрудники полиции задержали пять водителей, которые управляли автомобилями без прав. В отделы полиции также доставили два человека по подозрению в совершении преступлений.

Анастасия Фартыгина