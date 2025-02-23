Дмитрий Песков заявил, что никто не распродаст новые территории России

Фото: Михаил Захаров

Новые территории России никто и никогда не распродаст, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. Эти территории уже никто никогда не распродаст, — цитирует его RT.

Песков также подчеркнул, что Москва остается открытой для мирных переговоров по Украине. Говоря об общении лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он отметил: это «диалог между двумя выдающимися президентами».

— Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом. Даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов, — считает Песков.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что новые переговоры между Россией и США по поводу конфликта на Украине начнутся 25 февраля. По его словам, они пройдут в Саудовской Аравии.

Эту информацию вскоре опроверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.



Галия Гарифуллина