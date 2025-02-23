Дональд Трамп: новые переговоры между Россией и США начнутся 25 февраля

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что новые переговоры между Россией и США по поводу конфликта на Украине начнутся 25 февраля. Они пройдут в Саудовской Аравии, передают «Известия».

— [Президенту России Владимиру] Путину и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно встретиться, в этом случае у России и Украины будет шанс заключить мирное соглашение, — также заявил американский лидер.

Дональд Трамп уверен, что положить конец конфликту можно на этой неделе, сообщила недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Информации о личной встрече глав России и США пока нет, добавила она, отвечая на вопросы ТАСС.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись первые за долгое время переговоры между Россией и США, в которых приняли участие Сергей Лавров, Марко Рубио и другие высокопоставленные представители обеих стран. Делегации договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине и механизма консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях.



Галия Гарифуллина