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Замминистра иностранных дел России: «Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится»

13:48, 23.02.2025
Замминистра иностранных дел России: «Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится»
Фото: Реальное время

На сегодняшний день подготовка встречи между представителями России и США в Эр-Рияде 25 февраля не ведется. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что новые переговоры между Россией и США по поводу конфликта на Украине начнутся 25 февраля. По его словам, они пройдут в Саудовской Аравии.

Галия Гарифуллина

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