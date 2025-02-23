Замминистра иностранных дел России: «Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится»
На сегодняшний день подготовка встречи между представителями России и США в Эр-Рияде 25 февраля не ведется. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
— Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что новые переговоры между Россией и США по поводу конфликта на Украине начнутся 25 февраля. По его словам, они пройдут в Саудовской Аравии.
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