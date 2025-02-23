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Глава Госавтоинспекции Казани перечислил основные места концентрации ДТП в городе

15:57, 23.02.2025

В число проблемных участков вошли пересечения улиц Максимова — Лукина, Чистопольской — Бичурина, проспекта Победы — Дубравной и др.

Глава Госавтоинспекции Казани перечислил основные места концентрации ДТП в городе
Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Казани насчитывается 26 мест концентрации ДТП. В прошлые года их число достигало 36, сообщил глава Госавтоинспеции города Михаил Савин.

— У нас определены 26 аварийных участков. По анализу прошлых лет это уже не так много: их было 36, потом 28. Они постоянно мигрируют. Вообще, что такое место концентрации ДТП? В населенном пункте это участок дороги протяженностью не более 200 м или пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в которых погибли или были ранены люди, — сообщил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Основные проблемные места в Казани — это пересечения следующих улиц:

  • Максимова — Лукина,
  • Чистопольской — Бичурина,
  • проспекта Победы — Дубравной,
  • Николая Ершова — Абжалилова,
  • Чернышевского — Профсоюзной,
  • Залесной — Осиновской,
  • Родины — проспекта Победы — Ломжинской,
  • Аделя Кутуя — Гвардейской,
  • проспекта Ямашева — Адоратского.

Подробнее о том, какие новые «пряники» ждут пожилых пешеходов и что помогало автоинспекторам переносить нагрузки во время саммита БРИКС, — в интервью «Реального времени».

Галия Гарифуллина

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