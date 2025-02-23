Глава Госавтоинспекции Казани перечислил основные места концентрации ДТП в городе

В число проблемных участков вошли пересечения улиц Максимова — Лукина, Чистопольской — Бичурина, проспекта Победы — Дубравной и др.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Казани насчитывается 26 мест концентрации ДТП. В прошлые года их число достигало 36, сообщил глава Госавтоинспеции города Михаил Савин.

— У нас определены 26 аварийных участков. По анализу прошлых лет это уже не так много: их было 36, потом 28. Они постоянно мигрируют. Вообще, что такое место концентрации ДТП? В населенном пункте это участок дороги протяженностью не более 200 м или пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в которых погибли или были ранены люди, — сообщил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Основные проблемные места в Казани — это пересечения следующих улиц:

Максимова — Лукина,

Чистопольской — Бичурина,

проспекта Победы — Дубравной,

Николая Ершова — Абжалилова,

Чернышевского — Профсоюзной,

Залесной — Осиновской,

Родины — проспекта Победы — Ломжинской,

Аделя Кутуя — Гвардейской,

проспекта Ямашева — Адоратского.

Подробнее о том, какие новые «пряники» ждут пожилых пешеходов и что помогало автоинспекторам переносить нагрузки во время саммита БРИКС, — в интервью «Реального времени».

Галия Гарифуллина