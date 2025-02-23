Глава Госавтоинспекции Казани перечислил основные места концентрации ДТП в городе
В число проблемных участков вошли пересечения улиц Максимова — Лукина, Чистопольской — Бичурина, проспекта Победы — Дубравной и др.
На сегодняшний день в Казани насчитывается 26 мест концентрации ДТП. В прошлые года их число достигало 36, сообщил глава Госавтоинспеции города Михаил Савин.
— У нас определены 26 аварийных участков. По анализу прошлых лет это уже не так много: их было 36, потом 28. Они постоянно мигрируют. Вообще, что такое место концентрации ДТП? В населенном пункте это участок дороги протяженностью не более 200 м или пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в которых погибли или были ранены люди, — сообщил он.
Основные проблемные места в Казани — это пересечения следующих улиц:
- Максимова — Лукина,
- Чистопольской — Бичурина,
- проспекта Победы — Дубравной,
- Николая Ершова — Абжалилова,
- Чернышевского — Профсоюзной,
- Залесной — Осиновской,
- Родины — проспекта Победы — Ломжинской,
- Аделя Кутуя — Гвардейской,
- проспекта Ямашева — Адоратского.
Подробнее о том, какие новые «пряники» ждут пожилых пешеходов и что помогало автоинспекторам переносить нагрузки во время саммита БРИКС, — в интервью «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.