Владимир Путин вручил государственные награды Героям России

Фото: скриншот телеграм-канала "Кремль.Новости"

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества военнослужащих, удостоенных звания Героя России, и вручил им государственные награды. Церемония прошла в Кремле.

— Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов. Проявляя мужество, они, вы стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа. Сегодня, здесь, в Кремле мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести. Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам «Золотые звезды» Героев Российской Федерации, — передает слова Владимира Путина пресс-служба российского лидера.

Он поблагодарил военнослужащих и их товарищей, подчеркнул, что благодаря их усилиям Россия достигает поставленных целей.

— Страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества. Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне, — обратился к героям президент.

Также Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Вместе с ним память погибших воинов почтили министр обороны Андрей Белоусов и участники СВО.

Галия Гарифуллина