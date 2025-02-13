В Казани на 6,7% снизился норматив стоимости квадратного метра жилья

Фото: Ринат Назметдинов

Исполком Казани разработал постановление об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2025 года. Данный норматив будет использоваться для расчета платежеспособности молодых семей, участвующих в программах жилищной поддержки.

Согласно проекту постановления, который проходит антикоррупционную экспертизу, стоимость одного квадратного метра жилья в Казани установлена в размере 141 684 рубля.

Контроль за исполнением постановления возложен на замруководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина.

С ноября по декабрь в III квартале 2024 года норматив стоимости кв. м жилья для расчета платежеспособности молодых семей в Казани повысили до 151 163 рублей.



Рената Валеева