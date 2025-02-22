«Динамо-Ак Барс» выиграло регулярный чемпионат Суперлиги по волейболу
Женский клуб «Динамо-Ак Барс» досрочно победил в регулярном чемпионата Суперлиги по волейболу. Команда Зорана Терзича напрямую прошла в четвертьфинал плей-офф.
«Динамо-Ак Барс» выиграло 23 из 24 матчей турнира, потерпев единственное поражение от калининградского «Локомотива» (1:3) в феврале.
После 24 туров в активе казанской команды стало 68 очков. «Динамо-Ак Барс» стало недосягаемой для калининградского «Локомотива», занимающего второе место в турнирной таблице. До конца чемпионата клубам осталось провести по два тура.
«Динамо-Ак Барс» выступает в текущем сезоне в ранге действующего чемпиона Суперлиги.
Ранее главный тренер Зоран Терзич продлил контракт с казанским клубом до конца сезона-2025/26.
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