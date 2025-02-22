В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на полеты

Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани в 9.00 по московскому времени сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — подчеркнули в пресс-службе организации.

Утром 22 февраля МЧС опубликовало предупреждение об опасности атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане.

Зульфат Шафигуллин