В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Казани в 9.00 по московскому времени сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — подчеркнули в пресс-службе организации.
Утром 22 февраля МЧС опубликовало предупреждение об опасности атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане.
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