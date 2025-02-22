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МЧС объявило об угрозе опасности атаки БПЛА в Татарстане

06:56, 22.02.2025
МЧС объявило об угрозе опасности атаки БПЛА в Татарстане
Фото: Реальное время

МЧС предупреждает об опасности атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане. Сообщение появилось в официальном приложении министерства.

Опасность атаки на территории республики была объявлена в 22 февраля.

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.

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