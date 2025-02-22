МЧС объявило об угрозе опасности атаки БПЛА в Татарстане
МЧС предупреждает об опасности атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане. Сообщение появилось в официальном приложении министерства.
Опасность атаки на территории республики была объявлена в 22 февраля.
В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.
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