Президент США Трамп не приедет в Москву на годовщину Дня Победы

Президента США Дональда Трампа не будет в числе гостей на праздничных мероприятиях в Москве по случаю годовщины Дня Победы. Об этом американский лидер сообщил в разговоре с местными журналистами.

— Нет, я не поеду, — заявил Трамп на соответствующий вопрос.

Также информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Сообщение о возможном приезде Трампа в Москву на 80-летие Дня Победы распространил французский журнал Le Point в пятницу. При этом ранее в Кремле уже заявляли, что подобных договоренностей между лидерами стран нет.

Зульфат Шафигуллин