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Президент США Трамп не приедет в Москву на годовщину Дня Победы

08:01, 22.02.2025
Президент США Трамп не приедет в Москву на годовщину Дня Победы
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президента США Дональда Трампа не будет в числе гостей на праздничных мероприятиях в Москве по случаю годовщины Дня Победы. Об этом американский лидер сообщил в разговоре с местными журналистами.

— Нет, я не поеду, — заявил Трамп на соответствующий вопрос.

взято с сайта kremlin.ru

Также информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сообщение о возможном приезде Трампа в Москву на 80-летие Дня Победы распространил французский журнал Le Point в пятницу. При этом ранее в Кремле уже заявляли, что подобных договоренностей между лидерами стран нет.

Зульфат Шафигуллин

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