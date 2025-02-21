ПСЖ Сафонова и Хвичи сыграет с «Ливерпулем»: итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Стали известны пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Жеребьевка прошла в пятницу, 21 февраля.
В этой стадии турнира всего сыграет 16 команд. Пары сложились следующим образом:
- «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания)
- «Ливерпуль» (Англия) — ПСЖ (Франция)
- «Лилль» (Франция) — «Боруссия Д» (Германия)
- «Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия)
- «Арсенал» (Англия) — ПСВ (Нидерланды)
- «Интер» (Италия) — «Фейеноорд» (Нидерланды)
- «Барселона» (Испания) — «Бенфика» (Португалия)
- «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия)
Первые матчи 1/8 финала пары проведут 4-5 марта, ответные встречи состоятся 11-12 марта.
За французский ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, а также бывший хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия. Действующим чемпионом турнира является мадридский «Реал», пробившийся в 1/8 финала через стыковые матчи с «Манчестер Сити».
Российские клубы отстранены от участия в еврокубках из-за ситуации вокруг Украины. Команды из России не выступают в Лиге чемпионов с весны 2022 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.