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ПСЖ Сафонова и Хвичи сыграет с «Ливерпулем»: итоги жеребьевки Лиги чемпионов

14:30, 21.02.2025
ПСЖ Сафонова и Хвичи сыграет с «Ливерпулем»: итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Фото: Динар Фатыхов

Стали известны пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Жеребьевка прошла в пятницу, 21 февраля.

В этой стадии турнира всего сыграет 16 команд. Пары сложились следующим образом:

  • «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания)
  • «Ливерпуль» (Англия) — ПСЖ (Франция)
  • «Лилль» (Франция) — «Боруссия Д» (Германия)
  • «Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия)
  • «Арсенал» (Англия) — ПСВ (Нидерланды)
  • «Интер» (Италия) — «Фейеноорд» (Нидерланды)
  • «Барселона» (Испания) — «Бенфика» (Португалия)
  • «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия)
Janosch Diggelmann на Unsplash

Первые матчи 1/8 финала пары проведут 4-5 марта, ответные встречи состоятся 11-12 марта.

За французский ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, а также бывший хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия. Действующим чемпионом турнира является мадридский «Реал», пробившийся в 1/8 финала через стыковые матчи с «Манчестер Сити».

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках из-за ситуации вокруг Украины. Команды из России не выступают в Лиге чемпионов с весны 2022 года.

Зульфат Шафигуллин

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