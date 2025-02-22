Эксперты сообщили о росте спроса на грузоперевозки между Казанью и Грузией

Фото: Динар Фатыхов

В феврале спрос на международные грузоперевозки между Казанью и Грузией. Вырос в два раза (+100%). В связи с этим бизнес стал предлагать свои услуги в феврале текущего года на 54% чаще, сообщили в «Авито Услугах».

В целом за февраль в России спрос на международные грузоперевозки относительно января текущего года вырос на 4%. Кроме Грузии растет предложение услуги перевозки грузов и в Армению.

Напомним, в январе 2025 года терминалы Горьковской железной дороги обработали около 367 тыс. тонн грузов. Лидером в этом показателе стала станция Тихорецкая, расположенная в Татарстане, где обработали 58 тыс. тонн.