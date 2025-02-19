Татарстан стал лидером по обработке грузов на Горьковской железной дороге

Фото: Максим Платонов

В январе 2025 года терминалы Горьковской железной дороги обработали около 367 тыс. тонн грузов. Лидером в этом показателе стала станция Тихорецкая, расположенная в Татарстане, где обработали 58 тыс. тонн. На втором месте оказалась станция Доскино в Нижегородской области с 48,2 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Также значительные объемы грузов обработали станции Муром (32,5 тыс. тонн), Юрьевец (32 тыс. тонн), Котельнич-2 (27,6 тыс. тонн), Ижевск (22,5 тыс. тонн) и Киров-Котласский (18,5 тыс. тонн).

Напомним, что в этом году на Горьковской железной дороге в Татарстане запланировали капремонт участка Бирюли — Куркачи, призванный повысить безопасность железнодорожных перевозок и увеличить скорость движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Анастасия Фартыгина