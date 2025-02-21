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Сегодня утром в Татарстане ожидается до -26 градусов, днем — до -12 градусов

07:00, 21.02.2025

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков

Сегодня утром в Татарстане ожидается до -26 градусов, днем — до -12 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с. Утром похолодает до 15..-20 градусов, при прояснениях до -21..-26 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -7 до -12 градусов.

В Казани ожидается от -7 до -9 градусов. На дорогах столицы и республики гололедица.

Галия Гарифуллина

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