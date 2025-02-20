Рустам Минниханов: с 2019 года 23,6 млн семей улучшили жилищные условия

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За шесть лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в России улучшили свои жилищные условия 23,6 млн семей. Из аварийного жилья расселили 810,6 тыс. человек, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании комиссии Государственного совета России по направлению «Инфраструктура для жизни».

С 2019 года построили 577 млн кв. м жилья, а также благоустроили более 73 тыс. общественных и дворовых территорий. «Эти результаты достигнуты благодаря системной поддержке и вниманию к строительной отрасли президента страны Владимира Владимировича Путина и правительства России», — передает слова Минниханова пресс-служба татарстанского лидера.

В частности, по программе льготного ипотечного кредитования было выдано более 3,2 млн займов на 13,8 трлн рублей.

Напомним, в Татарстане запланирован ввод не менее 3,26 млн квадратных метров жилья в 2025 году. Из них 1,416 млн кв. м отводится под индивидуальное жилищное строительство, 1,683 млн кв. м — на многоквартирное инвестиционное строительство, а 162 тыс. кв. м — по программе социальной ипотеки.



Галия Гарифуллина